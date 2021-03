Sedgwicks Markenschutz-Experten veröffentlichen den mit Spannung erwarteten Bericht zu Rückrufaktionen in Europa

MEMPHIS, Tennessee, 5. März 2021 /PRNewswire/ -- Sedgwick, ein weltweit führender Anbieter von technologiebasierten Risiko-, Vorteils- und integrierten Geschäftslösungen, hat die europäische Version seines „State of the Nation Recall Index" veröffentlicht, in dem die wichtigsten branchenübergreifenden Markttrends von 2020 erläutert und Prognosen für 2021 im Bereich der Rückrufaktionen veröffentlicht wurden.