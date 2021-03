Pressestimme 'Volksstimme' zur EU in der Corona-Krise Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 05.03.2021, 05:35 | 85 | 0 | 0 05.03.2021, 05:35 | MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zur EU in der Corona-Krise: "Das ist Europas Moment, tönte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen vor dem Corona-Impfstart Ende des Vorjahres. Es war ein Irrtum, wie sich bald herausstellte. Durch den Mangel an Vakzinen und das Misstrauen gegen den Astrazeneca-Impfstoff blieb der Optimismus eine Momentaufnahme. Inzwischen ist die ursprüngliche Impfallianz der Europäer löchrig wie ein Schweizer Käse. Österreich und Dänemark suchen die Flucht zu den Erfolgreichen und kooperieren künftig mit Israel. Vorher schon sind einige osteuropäische Länder ausgeschert und haben sich mit dem russischen Impfstoff Sputnik V eingedeckt - ohne dass die Europäische Arzneimittelagentur ihr Plazet gegeben hat. Es ist ein beängstigendes Bröckeln und Bröseln in der EU zu spüren. Alleingänge gibt es nicht nur beim Impfstoff. Auch scharfe Grenzkontrollen, wie sie Deutschland gerade gegenüber Tschechien, Österreich und Frankreich praktiziert, bringen die Völker auseinander. Brüssel ist zu schwach, um zu kitten."/yyzz/DP/he





