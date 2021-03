PASSAU (dpa-AFX) - "Passauer Neue Presse' zu völkischen Siedlungen:

"Wenn man von den Planungen der rechtsradikalen "Initiative Zusammenrücken" liest, dann glaubt man, im falschen Film zu sein. Ziel ist die Ansiedlung autochthoner - also ausschließlich eingeborener - Bundesbürger mit langem deutschen Stammbaum in migrationsfreier Umgebung. Was denn noch alles? "Reichsbürger", Querdenker, Coronaleugner und nun Deutschsiedler - die Liste irrational motivierter Gruppierungen will nicht enden. In welchem Land leben solche Aktivisten eigentlich, die glauben, ihre deutsche Identität dadurch zum Ausdruck bringen zu müssen, dass sie sich in reinrassigen Siedlungsgebieten zusammenballen? Von einem selbstbewussten Nationalgefühl jedenfalls zeugt solches Denken nicht, eher ist es ein vielsagendes Indiz für eine ängstlich-unsichere Wagenburg-Mentalität."/yyzz/DP/he