* Bedingt durch die weltweite COVID-19-Pandemie sank der Nettoumsatz auf CHF 248,4 Mio. (2019: CHF 273,8 Mio.), Rückgang in Lokalwährungen von 4,1%.



* Betriebsergebnis (EBIT) vor Einmaleffekten aus dem Verkauf der Vigodent SA von CHF 32,1 Mio. (2019: CHF 32,0 Mio.); EBIT-Marge von 12,9% (2019: 11,7%)



* Ausgewiesenes Betriebsergebnis (EBIT) von CHF 23,3 Mio., EBIT-Marge von 9,4%



* Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven von CHF 3.00 (Vorjahr: CHF 1.50) pro Aktie



Die COLTENE Gruppe weist für das Geschäftsjahr 2020 einen Nettoumsatz von CHF 248,4 Mio. (Vorjahr: CHF 273,8 Mio.) aus. In Lokalwährungen reduzierten sich die Verkäufe um 4,1%, in Schweizer Franken um 9,3%. Die signifikante Umsatzsteigerung von 35,5% bei der Infektionskontrolle konnte den Rückgang der Bereiche Zahnerhaltung und Behandlungseffizienz nicht ganz kompensieren. Während die COLTENE Gruppe in der Schweiz und in Nordamerika zulegte, führten die geschlossenen Zahnarztpraxen in vielen anderen Märkten zu tieferen Verbräuchen. Das Betriebsergebnis (EBIT) vor einmaliger, nicht liquiditätswirksamer Belastung aus dem Verkauf der brasilianischen Tochtergesellschaft lag bei CHF 32,1 Mio. (2019: CHF 32,0 Mio.). Der Reingewinn vor Einmaleffekten betrug CHF 19,9 Mio. (2019: CHF 20,0 Mio.). Der 2020 ausgewiesene EBIT betrug CHF 23,3 Mio. und der ausgewiesene Reingewinn CHF 8,2 Mio. Mit 48,1% verharrte die Eigenkapitalquote auf Vorjahresniveau (48,0%), die Nettoverschuldung sank um 40,6% von CHF 36,8 Mio. auf CHF 21,9 Mio. Der Free Cashflow stieg um mehr als das Doppelte von CHF 10,7 Mio. im Vorjahr auf CHF 24,3 Mio. (+127%).



Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung vom 31. März 2021 die Ausschüttung von CHF 3.00 (Vorjahr: CHF 1.50) pro Aktie aus Kapitaleinlagereserven vor. Für natürliche Personen mit Wohnsitz in der Schweiz ist diese steuerfrei.



Die COLTENE Gruppe ist gut ins 2021 gestartet, obwohl der Geschäftsverlauf aufgrund der COVID-19-Pandemie nach wie vor mit erheblichen Risiken behaftet ist. Die im Dentalmarkt tätige Gruppe profitiert von einer lebhaften Nachfrage vor allem im Bereich Infektionskontrolle. Durch die Pandemie haben diese Produkte stark an Bedeutung gewonnen. Sie machen Zahnarztpraxen sicher und ermöglichen eine zuverlässige Desinfektion und die Einhaltung der geforderten Hygienestandards. COLTENE will in diesem strategischen Produktbereich mit Innovationen weiter überdurchschnittliches Wachstum erzielen. Im Rahmen der zu erwartenden Normalisierung der Wirtschaftstätigkeit erwartet des Unternehmen auch eine Belebung der Nachfrage bei der Zahnerhaltung und Behandlungseffizienz.