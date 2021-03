VZ Holding AG: Die VZ Gruppe wächst weiter

Medienmitteilung



Die VZ Gruppe wächst weiter



Zürich, 5. März 2021 - Die VZ Gruppe steigerte ihre Betriebserträge in einem schwierigen Umfeld um 8,9 Prozent auf 328,7 Mio. Franken. Wie erwartet wuchs der Gewinn überproportional, nämlich um 14,9 Prozent auf 117,5 Mio. Franken. Die Dividende soll von 1.02 auf 1.23 pro Aktie erhöht werden. CEO Matthias Reinhart erwartet, dass Ertrag und Gewinn im laufenden Jahr wieder im Gleichschritt wachsen.



8,9 Prozent mehr Betriebsertrag

Der Geschäftsgang der VZ Gruppe hängt stärker von der demografischen Entwicklung als von der Konjunktur und den Finanzmärkten ab. Darum kann sich das Geschäft auch in einem schwierigen Umfeld gut entwickeln. Im Geschäftsjahr 2020 stiegen die Betriebserträge um 8,9 Prozent von 301,7 auf 328,7 Mio. Franken. Im ersten Halbjahr betrug der Anstieg 7,4 Prozent, im zweiten Halbjahr 10,4 Prozent. Wie erwartet wuchs der Gewinn überproportional, nämlich um 14,9 Prozent von 102,3 auf 117,5 Mio. Franken. Das ist auch auf die tiefere Steuerquote zurückzuführen, die gegenüber 2019 von 17,7 auf 14,0 Prozent sank. Die Corona-Krise wirkte sich unterschiedlich auf die einzelnen Ertragskomponenten aus. Weil die Beratung vor Ort vor allem im Frühling eingeschränkt war, wuchsen die Honorare weniger stark, und der Einbruch der Börsenkurse im ersten Halbjahr bremste das Wachstum der Erträge aus der Vermögensverwaltung. Dafür nahmen die Transaktionserträge der VZ Depotbank in dieser volatilen Phase weniger ab als erwartet.



6400 zusätzliche Verwaltungskunden

Trotz der einschneidenden Einschränkungen verzeichnete die VZ Gruppe einen erfreulichen Zustrom von neuen Kundinnen und Kunden. Bei den Verwaltungsdienstleistungen waren es 6400, gegenüber 5000 im Vorjahr. Das entspricht einer Zuwachsrate von fast 30 Prozent. Gleichzeitig nutzen die einzelnen Kunden immer mehr Dienstleistungen. Das VZ Finanzportal, mit dem sie ihr Vermögen online bewirtschaften können, spielt dabei eine wichtige Rolle. Das Netto-Neugeld wuchs 2020 um 18,4 Prozent von 2,7 auf 3,2 Mia. Franken.

