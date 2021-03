---------------------------------------------------------------------------

In der Geschäftsleitung der Thurgauer Kantonalbank (TKB) gibt es Mitte Jahr einen Wechsel. Tobias Hilpert übernimmt von David Strebel die Leitung des Bereichs Marktleistungen.



Per 1. Juli 2021 gibt es in der sechsköpfigen Geschäftsleitung der TKB einen Wechsel. David Strebel verlässt die Bank auf eigenen Wunsch, um beruflich kürzer zu treten. Er stiess Mitte 2015 zur TKB und hat den Bereich Marktleistungen aufgebaut, der alle vertriebsunterstützenden Abteilungen umfasst und rund 120 Mitarbeitende zählt. Bankrat und Geschäftsleitung bedauern den Weggang von David Strebel und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute. Zum Nachfolger von David Strebel hat der Bankrat Tobias Hilpert (50) berufen. Der Thurgauer Bankfachmann leitet das Produkt- und Segmentsmanagement der TKB und ist derzeit Stellvertreter von David Strebel. Tobias Hilpert hat an der Universität St.Gallen Rechtswissenschaften studiert. Erste Berufserfahrung sammelte er in der Versicherungsbranche. Danach war er acht Jahre lang in verschiedenen Führungsfunktionen bei der Zürcher Kantonalbank tätig. Ende 2008 wechselte Hilpert zu Raiffeisen Schweiz, wo er im Bereich Anlegen zuerst das Produktmanagement verantwortete und danach als Leiter Beratung und Vertrieb tätig war. 2013 übernahm Tobias Hilpert bei der TKB eine Stabsleitung im Segmentsmanagement; seit Mitte 2015 führt er die gesamte Abteilung, die seit einiger Zeit auch das Produktmanagement umfasst. Tobias Hilpert hat in seiner beruflichen Laufbahn verschiedene Weiterbildungen absolviert. So verfügt er über einen Executive Master in Bankmanagement und ist Absolvent des SKU Advanced Management Programms der Universität St.Gallen. Der zweifache Vater wohnt mit seiner Familie in Weinfelden.



Berufliche Stationen von Tobias Hilpert

seit März 2013: Thurgauer Kantonalbank, Weinfelden



* Leiter Geschäftsbereich Marktleistungen und Mitglied der Geschäftsleitung (ab Juli 2021)



* Leiter Segments- und Produktmanagement, Stellvertreter des Leiters Marktleistungen (seit Jan. 2018)



* Leiter Segmentsmanagement (Juli 2015 - Dez. 2017)



* Leiter Stab Segmentsmanagement Private Kunden (März 2013 - Juni 2015)

2008 bis 2013: Raiffeisen Schweiz, St.Gallen



* Leiter Beratung und Vertrieb Bereich Anlagekunden/Vermögensberatung (April 2012 - Febr. 2013)



* Leiter Produktmanagement Anlegen, Bereich Produkte und Kooperationen (Dez. 2008 - März 2012)



2000 bis 2008: Zürcher Kantonalbank, Zürich



* Leiter Services u. Regulations, Abwicklung Anlagen und Handel (Jan. 2005 - Okt. 2008)



* Leiter Compliance Produktion (Okt. 2000 - Dez. 2004)

1998 bis 2000: Helsana Unfall AG, Zürich



* Juristische Tätigkeit im Schadensrecht (Dez. 1998 - Sept. 2000)

Aus- und Weiterbildungen

lic. iur. HSG; Executive Master of Banking Hochschule Luzern; dipl. Fund Officer IAF; SKU Executive

Management Programm an der Universität St. Gallen (HSG)

René Bock, Präsident des Bankrates (erreichbar am 5. März 2021 von 10.00 bis 11.30 Uhr)

Kontakt vermittelt die Medienstelle: Anita Schweizer, 071/626 69 49, anita.schweizer@tkb.ch

