Europäisches Elektrofahrzeug Unternehmen fox e-mobility AG schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab

München, 5. März 2021 - Die fox e-mobility AG (DE000A2NB551) hat erfolgreich 1 Mio. Aktien aus dem von der Hauptversammlung vom 7. Dezember 2020 beschlossenen Genehmigten Kapitals platziert. Die Aktien wurden zu einem Platzierungspreis von EUR 2,00 je Aktie zugeteilt und vollumfänglich vom Management und Aufsichtsrat des Unternehmens gezeichnet. Der fox e-mobility AG fließt damit ein Bruttoemissionserlös in Höhe von EUR 2 Millionen zu. Die Erlöse aus dieser Kapitalerhöhung werden überwiegend für die weitere Entwicklung des Elektro-Fahrzeugs MIA 2.0 sowie den Ausbau des Unternehmens verwendet.



Philippe Perret, CEO der fox e-mobility AG kommentiert: "Mit dieser erfolgreichen Kapitalerhöhung haben wir einen weiteren Schritt beim Ausbau der fox e-mobility AG und für die Weiterentwicklung der MIA 2.0 erzielt. In den nächsten Monaten streben wir zusätzliche Fortschritte an, die uns unserem Ziel, dem Produktionsstart der MIA 2.0 in 2023, näherbringen werden."



Über die fox e-mobility AG

Die fox e-Mobility AG ist ein europäisches Elektrofahrzeugunternehmen, das sich auf die Produktion, Vermarktung und Weiterentwicklung kompakter Elektroautos im unteren Preissegment für den Personenverkehr und die Auslieferung sowie Dienstleistungen für die sogenannte "letzte Meile" spezialisiert ist. Die neue Modellreihe der MIA 2.0 soll in Europa in Zusammenarbeit mit namhaften Zulieferern der Elektro- und Automobilindustrie hergestellt werden. Das Managementteam besteht aus erfahrenen Managern und Ingenieuren der weltweit größten Automobilkonzerne, die über fundiertes Fachwissen und ein umfassendes Netzwerk für Elektromobilität verfügen.

