Foto: CDU-Wahlplakat zur Landtagswahl in Baden-Württemberg 2021, über dts Nachrichtenagentur

Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Kurz vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg können die Grünen dort noch einmal zulegen - die CDU sackt ab. Wenn schon diesen Sonntag Landtagswahl wäre, kämen die Grünen laut ZDF-Politbarometer auf 35 Prozent, ein Punkt mehr als bei der Erhebung Anfang Februar, die CDU verliert 4 Zähler und kommt auf 24 Prozent.



Die weiteren Zahlen ändern sich kaum: AfD 11, SPD 10, FDP 10 (+1), Linke 3, Sonstige 7 Prozent (+2). Satte 52 Prozent sagen im ZDF-Politbarometer allerdings auch, dass sie nicht wissen, ob, und wenn ja, wen sie wählen sollen. Die Landtagswahl in Baden-Württemberg ist am 14. März.