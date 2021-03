Technical Trading: Kurzfristig 86%-Chance mit Long auf diese Aktie

Ein Weltunternehmen mit Sitz in Deutschland gibt es nicht? Doch, absolut! Es ist breit aufgestellt, wo immer auf der Welt man sich befindet, wird man sein Logo "herumfahren" sehen. Die Aktie kann in diesen Tagen einem allgemein schwachen Umfeld trotzen, brilliert mit relativer Stärke und ist auf dem Weg zum Allzeithoch. Um welche Aktie es sich handelt, und mit welchem Produkt ich den Trade mache, zeige ich in diesem Video: Zum VideoBULLISH | Was sieht gut aus [weiter]