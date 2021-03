JPMORGAN belässt Kion auf 'Neutral'

Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Akash Gupta

Analysiertes Unternehmen: Kion

Aktieneinstufung neu: neutral

Aktieneinstufung alt: neutral

Kursziel neu: 69

Kursziel alt: 66

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Kion nach Zahlen zum Schlussquartal 2020 von 66 auf 69 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Gabelstaplerproduzent habe wie die meisten Investitionsgüterhersteller zum Jahresende hin gut abgeschnitten, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Freitag vorliegenden Studie. Positiv wertet er den Auftrags- und Umsatzausblick im Segment Supply Chain Solutions (SCS), wogegen die anhaltenden Marktanteilsverluste bei Industrial Trucks & Services (IT&S) sowie die höheren Kosten negativ seien. Ungeachtet der guten mittelfristigen Aussichten will er bei der Aktie auf einen günstigeren Einstiegszeitpunkt warten./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2021 / 23:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2021 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.