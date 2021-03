BC Craft Supply schließt endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Ava Pathways ab Nachrichtenquelle: IRW Press | 05.03.2021, 08:08 | 132 | 0 | 0 05.03.2021, 08:08 | Vancouver, BC (5. März 2021) - BC Craft Supply Co. Ltd. (das „Unternehmen“ oder „BC Craft“) (CSE: CRFT) (OTC: CRFTF) (FWB: ZZD1) gibt bekannt, dass es im Anschluss an die am 18. Januar 2021 veröffentlichte Pressemitteilung eine endgültige Vereinbarung (die „endgültige Vereinbarung“) datiert mit 4. März 2021 unterzeichnet hat, um 100 % der ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Ava Pathways Inc. („Ava Pathways“) von Parteien, die mit dem Unternehmen über den Fremdvergleichsgrundsatz verbunden sind, zu übernehmen (die „Übernahme“). Ava Pathways ist ein innovatives Unternehmen mit Sitz in Vancouver, BC, das den therapeutischen wissenschaftlichen Nutzen von firmeneigenen Rezepturen erforscht, die Wirkstoffe aus Pilzen verwenden. Ava Pathways wurde von Wissenschaftlern und Forschern gegründet, die sich auf Neuroplastizität und alternative Wege zur Behandlung von häufigen und zu schwerwiegenden Einschränkungen führenden Krankheiten wie z.B. Depressionen, Angstzustände, PTSD und Drogenkonsum konzentrieren, und zwar durch Behandlungen mit psychedelischen Substanzen. Ähnlich wie bei handwerklich hergestelltem Cannabis benötigen beide pflanzenbasierte Behandlungen ein Versorgungsnetzwerk für den Anbau, um proprietäre Stämme zu erzeugen, die optimale Ergebnisse für den Patienten oder Endverbraucher erzielen. Ava Pathways bietet einen außergewöhnlichen Zugang zu getesteten und standardisierten natürlichen und synthetischen Materialien, die die Herstellung von hochwertigen psychoaktiven und nicht-psychoaktiven Rezepturen ermöglichen. Bedingungen der Übernahme Gemäß den Bedingungen der endgültigen Vereinbarung hat BC Craft alle Eigentumsanteile an Ava Pathways erworben, und Ava Pathways ist nun eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von BC Craft. Als Gegenleistung hat BC Craft 41.000.000 Einheiten („Einheiten“) des Unternehmens zu einem angenommenen Wert von $0,105 pro Einheit anteilig an die Aktionäre von Ava Pathways ausgegeben. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (jeweils eine „Aktie“) und einem übertragbaren Warrant auf den Kauf von Stammaktien (jeweils ein „Warrant“), der innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren zum Erwerb einer zusätzlichen Aktie zu einem Preis von $0,14 berechtigt. Das Unternehmen hat sich bei der Ausgabe der Anteile auf die Ausnahme für Übernahmeangebote gemäß Abschnitt 2.16 des National Instrument 45-106 - Prospectus Exemptions (Prospektausnahmen) berufen. In dieser Hinsicht unterliegen die Einheiten nicht einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag. Seite 2 ► Seite 1 von 4



