sino AG | High End Brokerage: Mehr als 150.000 Trades im Februar - Marktumfeld unterstützt Geschäftsentwicklung bei sino AG und Trade Republic Bank GmbH

Die sino AG | High End Brokerage hat im Monat Februar 150.563 Orders ausgeführt. Dies ist ein Rückgang von 8,86 % gegenüber dem Vormonat (+ 65,16 % ggü. Februar 2020).

Februar 2021 Januar 2021 Februar 2020 Orders gesamt 150.563 165.206 91.164 Wertpapier-Orders 147.769 161.855 83.477 Future-Kontrakte 5.494 6.431 21.822

Im Februar lag der Orderbuchumsatz an den Handelsplätzen Xetra, Börse Frankfurt und Tradegate bei 167,6 Mrd. Euro. Ein Rückgang von 7,86 % gegenüber dem Vormonat (-8,42 % ggü. Februar 2020). Per 28.02.2021 wurden bei der sino AG 332 Depotkunden betreut (- 0,30 % ggü. Vormonat).



Die kontinuierlich sehr hohe Volatilität an den Börsen seit Ausbruch der Pandemie Anfang 2020 hat bei der sino AG zu rekordhohen Tradezahlen geführt, insbesondere in den letzten Monaten. Einmal mehr entwickelte sich das Wachstum der Tradezahlen im Februar erheblich besser als die Börsenumsätze im Vergleich zum Vorjahr.



Auch die Geschäftsentwicklung der Trade Republic Bank GmbH, an der die sino, über ihre 100%-ige Tochtergesellschaft die sino Beteiligungen GmbH, mit wirtschaftlich 7,1 % beteiligt ist (vgl. Ad-hoc-Mitteilung vom 05.01.2021), ist aus Sicht der sino AG ebenfalls in allen Bereichen ausgezeichnet.



"Die Aktivität der sino Kunden bleibt auf einem sehr hohen Niveau, das freut uns sehr. Auch die Entwicklung der Trade Republic ist exzellent.", so Ingo Hillen, Vorstandsvorsitzender der sino AG.

Kontakt:Markus LankesAssistent der GeschäftsleitungTel. +49 211 3611 1220

