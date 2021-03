ANALYSE-FLASH Deutsche Bank startet RWE mit 'Buy' - Ziel 35 Euro Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 05.03.2021, 08:41 | 114 | 0 | 0 05.03.2021, 08:41 | FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Bank hat die Bewertung von RWE bei einem Kursziel von 35 Euro mit "Buy" aufgenommen. Die "RWEnewables" seien attraktiv bewertet, schrieb Analyst Olly Jeffery in einer am Freitag vorliegenden Studie in Anspielung auf den neuen Fokus der Essener auf Erneuerbare Energien. RWE sei auf dem Weg zum global führenden Windkraftanbieter auf See mit einer jahrzehntelangen Wachstumschance./ag/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2021 / 06:01 / GMT

