JPMORGAN belässt Inditex auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Inditex vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Angesichts erweiterter Lockdown-Maßnahmen dürfte der Modekonzern im Schlussquartal 2020 weitere Umsatzeinbußen erlitten haben, wobei das Onlinegeschäft immer noch eine starke Unterstützung sei, schrieb Analystin Georgina Johanan in einer am Freitag vorliegenden Studie./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2021 / 17:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2021 / 00:15 / GMT





