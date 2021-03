2020 war ein durchwachsenes Jahr für Bayer, nachdem der Chemie- und Pharmariese einen Rekordverlust von 10,5 Milliarden Euro verbuchen musste. Auslöser waren vor allem umfangreiche Rückstellungen für die Bereinigung der Glyphosat-Klagen sowie milliardenschwere Wertberichtigungen im Agrargeschäft. Der um die Sonderlasten bereinigte Betriebsgewinn vor Abschreibungen konnte auf dem Vorjahresniveau von 11,5 Milliarden Euro gehalten werden und dürfte nach der Prognose des Unternehmens auch im laufenden Jahr in etwa in dieser Größenordnung bilanziert werden. Positiv zu beurteilen ist der Einstieg Bayers in die Produktion des von Curevac entwickelten Covid-19-Impfstoffes. Noch heuer will Bayer bis zu 300 Millionen Dosen in Deutschland produzieren. Herauszustreichen ist weiters die überdurchschnittliche Dividendenrendite 2020 von 3,9 Prozent, auch wenn das Damoklesschwert der Dividendenkürzung im Raum hängt.

.

Zum Chart

.

Die am 3. November 2020 veröffentlichten Zahlen zum 3 Quartal beendeten den seit Juni 2020 andauernden starken Abwärtstrend und leiteten eine Phase von steigenden Kursen ein. Der Jahresabschluss am 25. Februar 2021 führte hingegen zu einer Kurskorrektur um 9 Prozent an die untere Begrenzung des Aufwärtstrends. Der Rebound erfolgte an der Schnittstelle des unteren Schenkels des Trends und dem Supportlevel in der Höhe der Magic Number bei 50 Euro. Diese Marke sollte vorerst auch bei einem neuerlichen Test halten. Rückblickend betrachtet notiert der Kursverlauf in Niederungen, die bereits 2011 gehandelt wurden. Man möchte glauben, dass in der Zwischenzeit die Ertragskraft ausgebaut wurde. Der durch den Kauf von Monsanto eingeleitete Niedergang der Notierung sollte mittelfristig verdaut und von den Aktionären diskontiert werden.