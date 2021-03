Drei von vier Müttern in Deutschland waren 2019 erwerbstätig

WIESBADEN (ots) -



- Erwerbstätigenquote lag gut 18 Prozentpunkte unter der von Vätern

- 66 % aller erwerbstätigen Mütter arbeiteten Teilzeit, bei den Vätern waren es

nur 6 %

- 87 % der erwerbstätigen Alleinerziehenden waren Frauen

- Frauen arbeiten besonders häufig in durch die Corona-Krise belasteten

Berufsbereichen



Die Corona-Pandemie ist gerade für berufstätige Eltern eine große

Herausforderung. Im Jahr 2019 waren drei von vier Müttern (74,7 %) in

Deutschland mit mindestens einem Kind unter 18 Jahren erwerbstätig. Dies teilt

das Statistische Bundesamt (Destatis) anlässlich des Internationalen Frauentags

am 8. März mit. Die Quote ist in den vergangenen zehn Jahren gestiegen: 2009 lag

sie noch bei 66,7 %. Frauen mit Kindern stehen allerdings weiterhin deutlich

seltener im Arbeitsleben als Männer in derselben familiären Situation: Der

Anteil der erwerbstätigen Väter mit mindestens einem Kind unter 18 Jahren blieb

im selben Zeitraum nahezu konstant und lag 2019 bei 92,9 %.







Erwerbsleben auszusteigen - im Gegenteil. Im Jahr 2019 lag die

Erwerbstätigenquote bei Frauen im Alter von 15 und 64 Jahren insgesamt bei 72,8

% - und damit fast zwei Prozentpunkte unter der von Müttern. Bei Männern

insgesamt war sie mit 80,4 % sogar deutlich niedriger als die von Vätern in

derselben Altersgruppe.



Teilzeitquote bei Müttern geht seit 2009 leicht zurück auf zuletzt 66,2 %



Die aktuelle Doppelbelastung von Kinderbetreuung und Job betrifft 6 Millionen

Frauen in Deutschland, von denen ein Großteil wegen der Familie ohnehin schon

beruflich zurücksteckt. So arbeiteten 2019 zwei Drittel aller erwerbstätigen

Mütter mit mindestens einem Kind unter 18 Jahren in Teilzeit (66,2 %). Bei

Vätern in derselben Situation waren es zuletzt nur 6,4 %. Allerdings war hier in

den vergangenen Jahren eine leichte Annäherung zu beobachten: 2009 lagen die

Teilzeitquoten von Müttern (68,8 %) und Vätern (5,3 %) noch weiter auseinander.



Mütter jüngerer Kinder arbeiten in Deutschland fast doppelt so häufig in

Teilzeit wie im EU-Durchschnitt



Europaweit wird seit Beginn der Corona-Pandemie über die Schließung von Kitas

und Schulen im Primarbereich diskutiert - und damit über die Belastung von

Eltern mit jüngeren Kindern. Mütter mit mindestens einem Kind unter 12 Jahren

waren 2019 in Deutschland häufiger erwerbstätig (Anteil von 71,2 %) als im

EU-Durchschnitt (68,0 %). Verglichen mit anderen Mitgliedstaaten der

Europäischen Union ist die Teilzeitquote in Deutschland allerdings besonders

hoch: 66,7 % der Frauen mit mindestens einem Kind unter 12 Jahren arbeiteten Seite 2 ► Seite 1 von 2



