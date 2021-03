Was passiert heute früh an den Märkten? Welche Nachrichten bewegen die Kurse? Wer steht im Rampenlicht? Unser Börsen-Frühstück für Sie: Seit gestern herrscht in einigen Segmenten Ausverkaufsstimmung. Wir sondieren wo noch Risiken schlummern und wo sich bereits wieder Chancen eröffnen. Unbeeindruckt von den Volatilitäten zeigen sich heute früh zwei DAX-Aktien. Die Deutsche Bank und RWE können im frühen Handel gegen den Trend zulegen.

