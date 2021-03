Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

VDA Neue IAA zieht Fahrradhersteller und Digitalkonzerne an Die für September geplante erste Internationale Automobilausstellung (IAA) in München zieht nach Angaben der Veranstalter auch Fahrradhersteller und Digitalkonzerne an. "Das große World Cycling Forum ist beispielsweise in München zum ersten Mal …