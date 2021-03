PRESSEMITTEILUNG



Rebalancing des Global Challenges Index: Hannon Armstrong, Scatec und Severn Trent neu im Nachhaltigkeitsindex



Hannover, 05. März 2021 - Im Rahmen des halbjährlichen Rebalancings des Global Challenges Index (GCX) am 19. März 2021 werden drei neue Unternehmen in den Index aufgenommen. Sie alle fördern mit ihrem Produkt- und Dienstleistungsangebot Nachhaltigkeit und eröffnen gleichzeitig Chancen für die zukünftige nachhaltige Entwicklung ihrer Unternehmen. Die neuen Mitglieder des GCX sind Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc., ein amerikanischer Finanzdienstleister mit Spezialisierung auf die Finanzierung von Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien, Energieeffizienz, Energiespeicherung und andere Formen nachhaltiger Infrastruktur; Scatec ASA, ein norwegisches Solarenergieunternehmen für die Entwicklung, den Bau und den Betrieb von Solarkraftwerken; sowie Severn Trent Plc, ein britisches Unternehmen, das regulierte Wasser- und Abwasserdienstleistungen anbietet.



Der GCX wurde 2007 von der Börse Hannover initiiert und in Zusammenarbeit mit ISS ESG entwickelt, dem Responsible-Investment-Arm von Institutional Shareholder Services Inc. Der Index umfasst insgesamt 50 internationale Aktien, von global agierenden Großunternehmen bis hin zu kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), die nach strengen Nachhaltigkeitskriterien bewertet werden. Die Unternehmen leisten bedeutende zukunftsweisende Beiträge zur Bewältigung von sieben globalen Herausforderungen, die mit der Bekämpfung der Ursachen und Folgen des Klimawandels, der Sicherung einer angemessenen Trinkwasserversorgung, dem Stopp der Entwaldung, der Erhaltung von Biodiversität, der Bevölkerungsentwicklung, der Armutsbekämpfung sowie der Unterstützung verantwortungsvoller Governance-Strukturen zusammenhängen.

