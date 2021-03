(Neu: Analystenstimmen)



FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Erste Eckdaten zum vergangenen Geschäftsjahr haben am Freitag den Nordex -Aktien zu Kursgewinnen verholfen und so zur Stabilisierung beigetragen. Am Vormittag kletterten die Papiere des Windkraftanlagenbauers um 2,2 Prozent auf 20,52 Euro nach oben und festigten so die 20-Euro-Marke.

Ein Händler sprach in einer ersten Reaktion von einer besser als gedacht ausgefallenen Geschäftsentwicklung. Das sollte die Nordex-Aktien nach dem jüngsten Rückschlag zumindest ein Stück weit stützen, so der Börsianer. Neuerdings ist die 20-Euro-Marke aus Sorge vor steigenden Kapitalmarktzinsen in Gefahr geraten. Das hatte nach monatelangen, teils rasanten Kursanstiegen in der Branche zuletzt viele Aktien belastet.