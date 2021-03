Ölpreise steigen weiter - OPEC+ setzten Förderkürzungen fort

London 05.03.2021 - Die Ölpreise bewegen sich am Freitag wieder nach oben. Die OPEC+ Staaten haben sich überraschend für die Verlängerung der Förderkürzungen entschieden.



Die Ölpreise haben am Donnerstag erhebliche Kursgewinne verzeichnet und weiten diese am Freitag noch aus. Grund dafür ist die Entscheidung der OPEC+ Staaten, die Förderung von Rohöl im April noch nicht ausweiten zu wollen.





Die OPEC-Staaten sind am Donnerstag zusammengekommen, um über die Lage am Ölmarkt zu verhandeln. Im Vorfeld hatte man erwartet, dass es zumindest eine leichte Anpassung bei den Fördermengen geben wird, nachdem die Preise deutlich anstiegen.Während die OPEC+ Staaten größtenteils die Fördermengen beibehalten, werden Russland und Kasachstan Ausnahmen bei den Fördermengen machen dürfen. Russland hat in der Vergangenheit immer wieder deutlich gemacht, dass man wenig Interesse an eine Verknappung des Angebots habe. Die zusätzlichen Förderkürzungen Saudi-Arabiens gelten deshalb auch als Zugeständnis an Russland, um die OPEC+ Kooperation fortsetzen zu können.Auch im April wollen die Saudis die zusätzliche Förderkürzung um eine Million Barrel pro Tag aufrechterhalten.Ein Analyst von der Citigroup sagte dazu, dass die Preisanstiege dazu beitragen dürften, dass spätestens im April eine Ausweitung der Produktion beschlossen wird. Die OPEC+ Staaten haben sich darauf verständigt, dass man sich künftig monatlichen treffen wird, um über die Lage am Ölmarkt zu sprechen. Bei OANDA geht man davon aus, dass die Entscheidung zu mehr Unsicherheit am Ölmarkt beitragen wird.Die Analysten von Goldman Sachs haben das Kursziel für das Fass Brent-Rohöl im zweiten Quartal um fünf US-Dollar auf 80 USD je Barrel angehoben.Das Fass Brent-Rohöl steigt um 1,9 Prozent auf 67,98 USD, WTI-Rohöl steigt um 1,7 Prozent auf 64,89 USD/Barrel.