Einladung zur digitalen Jahrespressekonferenz am 16. März 2021 Nachrichtenagentur: news aktuell | 05.03.2021, 11:30 | 82 | 0 | 0 05.03.2021, 11:30 | Berlin (ots) - Sehr geehrte Damen und Herren,



herzlich laden wir ein zur



digitalen Jahrespressekonferenz des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken

und Raiffeisenbanken (BVR).



Die Pressekonferenz wird am Dienstag, 16. März 2021,







stattfinden.



BVR-Präsidentin Marija Kolak und die BVR-Vorstandsmitglieder Gerhard Hofmann und

Dr. Andreas Martin werden über die Geschäftsentwicklung der deutschen

Volksbanken und Raiffeisenbanken im Jahr 2020 berichten und die aktuelle

politische Lage kommentieren. Anschließend beantwortet der BVR-Vorstand gern

Ihre Fragen.



Für die Videopressekonferenz können Sie sich unter folgendem Link anmelden:



http://www.bvr.de/jahrespk



Nach der Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigung per E-Mail.



Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.



Pressekontakt:



Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR)

Melanie Schmergal, Abteilungsleiterin Kommunikation und

Öffentlichkeitsarbeit / Pressesprecherin

Telefon: (030) 20 21-13 00, mailto:presse@bvr.de, http://www.bvr.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/40550/4855685

OTS: BVR Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenban

ken





in der Zeit von 10:30 Uhr bis 12:00 Uhrstattfinden.BVR-Präsidentin Marija Kolak und die BVR-Vorstandsmitglieder Gerhard Hofmann undDr. Andreas Martin werden über die Geschäftsentwicklung der deutschenVolksbanken und Raiffeisenbanken im Jahr 2020 berichten und die aktuellepolitische Lage kommentieren. Anschließend beantwortet der BVR-Vorstand gernIhre Fragen.Für die Videopressekonferenz können Sie sich unter folgendem Link anmelden:http://www.bvr.de/jahrespkNach der Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigung per E-Mail.Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.Pressekontakt:Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR)Melanie Schmergal, Abteilungsleiterin Kommunikation undÖffentlichkeitsarbeit / PressesprecherinTelefon: (030) 20 21-13 00, mailto:presse@bvr.de, http://www.bvr.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/40550/4855685OTS: BVR Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer