Interessenverband Kapitalmarkt KMU gibt Jury für den Journalistenpreis kumU 2021 bekannt

In die Jury des kumU 2021 wurden berufen:

Dr. Marc Feiler, Mitglied der Geschäftsleitung, Bayerische Börse AG

Hans-Jürgen Friedrich, Vorstandsvorsitzender, KFM Deutsche Mittelstand AG

Kai Jordan, Bereichsvorstand Corporates & Markets, mwb Wertpapierhandelsbank AG

Dr. Sebastian Klein, ehemaliger CEO Fürstlich Castell'sche Bank

Ingo R. Mainert, Managing Director, CIO Multi Asset Europe, Allianz Global Investors



"Wir freuen uns, dass wir als Verband eine so namhafte Jury gewinnen konnten, die journalistische und inhaltliche Qualität im Themenbereich kapitalmarktorientierter Mittelstand beurteilen kann. Shut down bedingt, haben wir die Einreichungsfrist für die Beitrage um einen Monat - bis zum 26.03.2021 - verlängert. Wir hoffen auf genauso qualitativ hochwertige Beiträge wie in den letzten Jahren", so der Präsident des Interessenverbandes Kapitalmarkt KMU und Partner der Luther Rechtsanwaltsgesellschaft Ingo Wegerich.

Details zum kumU

Ausschreibung Prämierung 2021

Zielgruppe Journalisten deutschlandweit

Medien Print / Online / Crossmedial

Dotierung 1. Platz 2.500 Euro

2. Platz 1.000 Euro

3. Platz 500 Euro

Einsendeschluss 26. März 2021

Stifter Interessenverband Kapitalmarkt KMU e.V.

Ansprechpartner Ingo Wegerich bei Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Adresse An der Welle 10, 60322 Frankfurt am Main

Telefon Tel. +49 69 27229 24875

E-Mail: ingo.wegerich@luther-lawfirm.com

http://www.kapitalmarkt-kmu.de/

Über den Interessenverband kapitalmarktorientierter kleiner und mittlerer Unternehmen e.V.



Der am 30. August 2017 gegründete Verband mit Sitz in Frankfurt am Main setzt sich insbesondere für die Verbesserung der maßgeblichen Rahmenbedingungen für kleinere und mittlere Unternehmen bei der Kapitalmarktfinanzierung ein und tritt aktiv für die Belange des kapitalmarktorientierten Mittelstandes im Dialog mit der Politik, den Gesetzgebungsorganen, den Aufsichtsbehörden, den Institutionen des Kapitalmarkts, den Interessenverbänden und der Öffentlichkeit ein. Mitglieder sind KMUs, Dienstleister, Finanzinstitute und Medien. Zum Vorstand gehören Ingo Wegerich (Luther Rechtsanwaltsgesellschaft), Hans-Jürgen Friedrich (KFM Deutsche Mittelstand AG), Alexander Deuss (mwb fairtrade), Dr. Marc Feiler (Bayerische Börse AG), Dr. Uwe Ganzer (onoff Aktiengesellschaft) sowie Holger Clemens Hinz (Quirin Privatbank AG).

Kontakt:

Interessenverband kapitalmarktorientierter KMU e.V.

z. H. Ingo Wegerich

bei Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

An der Welle 10

60322 Frankfurt am Main

Tel. +49 69 27229 24875

E-Mail: ingo.wegerich@luther-lawfirm.com

http://www.kapitalmarkt-kmu.de/

Medienkontakt:

BeckerBeratungsGesellschaft (BBG)

Neustr. 23

55296 Gau-Bischofsheim / Mainz

Klaus-Karl Becker

+49 (0) 172 61 41 955

kkb@b-bg.de

