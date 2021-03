05.03.2021 / 11:30

Offenbach/Main, 05. März 2021



Umsetzung der Wachstumsstrategie



STARK Deutschland übernimmt führenden deutschen Dachbaustoff-Fachhändler Melle Gallhöfer



Offenbach am Main, 05. März 2021. STARK Deutschland setzt seinen nachhaltigen Wachstumskurs fort und übernimmt mit der Melle Gallhöfer Gruppe, einen der führenden deutschen Dachbaustoff-Fachhändler. Dies haben heute die STARK Deutschland GmbH und die Eigentümer der Melle Gallhöfer Gruppe vereinbart. Mit Melle Gallhöfer wird STARK Deutschland einen weiteren Spezialisten in sein Markennetzwerk einbinden und damit ein Marktführer im Dachbaustoff-Fachhandel in Deutschland werden.



Mit der Akquisition von Melle Gallhöfer setzt STARK Deutschland nach einer Phase der Konsolidierung den eingeschlagenen Wachstumskurs nachdrücklich fort, der sowohl organisches Wachstum als auch gezielte Akquisitionen miteinander verbindet. Mit Melle Gallhöfer wird STARK Deutschland auch im Bereich Dachbaustoffe zum führenden deutschen Fachhändler: Neben Keramundo (Fliesen) und Muffenrohr (Tiefbau) ergänzt Melle Gallhöfer als weiterer Spezialist das Markennetzwerk aus Generalisten (wie Raab Karcher) und Spezialisten: Melle Gallhöfer wird das Netzwerk von STARK in Deutschland regional weiter verbessern und ein umfassendes Angebot für Dach und Fassade ermöglichen.



"Wir sind glücklich, dass wir bald 750 engagierte neue Kolleginnen und Kollegen an Bord haben werden, sie sind ausgewiesene Spezialisten in ihrem Gebiet. Das ist ein wichtiger Tag für uns.", sagt Michael Knüppel, CEO der STARK Deutschland GmbH. "Der Markt für Dachbaustoffe ist besonders attraktiv und Melle Gallhöfer ist in diesem Segment als ein Marktführer hervorragend aufgestellt. Die Wachstumsambitionen Melle Gallhöfers möchten wir ganz klar unterstützen und das umfassende Angebot für unsere gemeinsame Kundenbasis ausbauen. Wir wollen die Zukunftsbauer für den deutschen Baustoffmarkt sein."