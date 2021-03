Openbank wächst weiter und verdoppelt Zahl der Neukunden

Hamburg/Madrid (ots) - Openbank, die 100-prozentig digitale Bank der

Santander-Gruppe, konnte trotz des herausfordernden Umfelds durch die

Corona-Pandemie im Jahr 2020 weiter in ihren Märkten in Spanien, Deutschland,

Portugal und den Niederlanden wachsen. In den letzten 12 Monaten gewann Openbank

285.000 neue Kunden hinzu, fast doppelt so viele wie noch im Jahr 2019. Dank

dieser starken Entwicklung konnte sie ihre Position als größte volldigitale Bank

in Spanien mit 1,5 Millionen Kunden festigen.



Die gewachsene Kundenbasis in Europa ging einher mit einem Anstieg der

durchschnittlichen Konto- und Einlagenguthaben von mehr als 15 %. Damit sind

diese nun auf dem höchsten Stand seit fünf Jahren. Auch stiegen die

Kartenzahlungen der Kunden im Vergleich zum Vorjahr um 18 %. Auch die

Mobile-Payment-Nutzung stieg mit 78 % besonders stark an.







Geldanlage. In 2020 verzeichnete der Digitale Vermögensverwalter der Openbank

beim verwalteten Vermögen ein Wachstum von 112 %. Dabei schlossen trotz des

herausfordernden Marktumfelds alle Anlagestrategien des Robo-Advisors, von der

konservativsten bis zur dynamischsten, das Jahr mit positiven Renditen ab.



Die App bleibt für die Kunden der wichtigste Weg, um mit der Bank zu

interagieren



Entsprechend des fortschreitenden Trends zum digitalen Banking ist die

Openbank-App nach wie vor das bevorzugte Mittel der Kunden, 64 % der Kunden

nutzen diese Art der Interaktion vorrangig. Die monatlichen Aufrufe haben um 30

% zugenommen, wobei auch die durchschnittliche Verweildauer in der App deutlich

angestiegen ist.



"Dies zeigt, wie wichtig es ist, ein optimales Nutzererlebnis mit einem

Omni-Channel-Modell zu bieten", sagt Steve Langer, Market Director Germany der

Openbank. "Mit unserem Angebot wollen wir auch in Deutschland unser Geschäft

weiter ausbauen und den Kunden einen einfachen und digitalen Zugang zu Banking-

und Anlagelösungen bieten."



