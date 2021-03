DGAP-Ad-hoc: Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA: Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA führt Kapitalerhöhung aus genehmigten Kapital erfolgreich durch 05.03.2021 / 11:40 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Unterhaching, 5. März 2021 - Die Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA (ISIN DE000A2TR919) hat heute 10.000 Neue Aktien aus dem Genehmigten Kapital 2019/II unter Ausschluss des Bezugsrechts erfolgreich platziert. Der Ausgabebetrag der Neuen Aktien wurde auf EUR 10,00 je Neuer Aktie festgelegt. Die Neuen Aktien sind heute von einem Investor gezeichnet worden.

Der Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung in Höhe von ca. EUR 95.000,00 soll zur Stärkung der Eigenkapitalbasis der Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA eingesetzt werden.

Über die Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA

Den Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA bildet der Profifußball rund um die Profimannschaft. Die Profimannschaft spielt derzeit in der 3. Liga. Zu den Haupttätigkeitsbereichen der Gesellschaft zählen insbesondere die mediale Vermarktung, Sponsoring, Spielbetrieb/Ticketing, Catering/Hospitality, Transfererlöse sowie die Nachwuchsarbeit. Die Einnahmen aus Merchandising sind bei der Emittentin derart gering, dass diese nicht zu den Haupttätigkeitsbereichen der Gesellschaften zu zählen sind. Zur Geschäftstätigkeit der Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA gehören auch die Juniorenmannschaften U 16, U 17 und U 19. Die U 16 spielt derzeit in der B-Junioren Bayernliga, die U 17 in der B-Junioren Bundesliga Süd/Südwest und die U 19 in der A-Junioren Bayernliga.

Für weitere Informationen siehe http://www.spvggunterhaching.de/

Investorenkontakt

Florian Fussek

Tel.:(089) 61 55 91 60

E-Mail aktie@spvggunterhaching.de

