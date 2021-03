^ DGAP-News: Burcon NutraScience Corp. / Schlagwort(e): Konferenz Burcon nimmt teil an der 33. ROTH Jahreskonferenz vom 15.-17. März 2021

Burcon nimmt teil an der 33. ROTH Jahreskonferenz vom 15.-17. März 2021

Vancouver, British Columbia, Kanada, 4. März 2021 - Burcon NutraScience Corporation (Frankfurt WKN: 157 793, TSX: BU, OTCQB: BUROF), ein weltweiter Technologieführer in der Entwicklung pflanzlicher Proteine, hat heute angekündigt, dass es an der 33. ROTH-Jahreskonferenz, die von 15.-17. März 2021 virtuell stattfinden wird, teilnehmen wird.



Das Management wird während der Konferenz virtuelle Einzelgespräche mit Investoren führen.



Für weitere Informationen oder zur Vereinbarung eines Einzelgesprächs mit dem Management kontaktieren Sie bitte Ihren ROTH-Vertreter oder James@HaydenIR.com.



Über ROTH Capital Partners



ROTH Capital Partners, LLC (ROTH), ist eine beziehungsorientierte Investmentbank, die sich auf die Betreuung aufstrebender Wachstumsunternehmen und ihrer Investoren konzentriert. Als Full-Service-Investmentbank bietet ROTH Kapitalbeschaffung, M&A-Beratung, analytisches Research, Handel, Market-Making-Dienstleistungen und Unternehmenszugang. ROTH hat seinen Hauptsitz in Newport Beach, CA, USA. ist ein Privatunternehmen und im Besitz der Mitarbeiter und unterhält Büros in den gesamten USA. Für weitere Informationen über ROTH besuchen Sie bitte www.roth.com.



Über Burcon NutraScience Corporation



Burcon ist ein weltweit technologisch führendes Unternehmen bei der Entwicklung pflanzlicher Proteine. Mit über 300 erteilten Patenten und über 225 zusätzlichen Patentanträgen, die in einem Zeitraum von mehr als zwanzig Jahren entwickelt wurden, hat Burcon ein umfassendes Portfolio an Patenten für die Zusammensetzung, Anwendung und Verarbeitung von neuartigen Pflanzenproteinen aus Erbsen, Raps, Soja, Hanf, Sonnenblumenkernen und anderen Ausgangsmaterialien aufgebaut. 2019 wurde Merit Functional Foods Corporation als Joint Venture von Burcon und drei erfahrenen Führungskräften aus der Lebensmittelbranche gegründet. Merit Foods hat eine hochmoderne Produktionsanlage in Manitoba, Kanada, gebaut, wo es die neuartigen Erbsen- und Rapsproteine gemäß dem Lizenzvertrag produzieren wird. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.burcon.ca.