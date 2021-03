In turbulenten Zeiten wie diesen, in denen es an den globalen Märkten auf und ab geht, sehnen sich viele Investoren nach mehr Stabilität in ihrem Portfolio.

Beim Stichwort stabile Geldanlage stößt man zwangsläufig früher oder später auf die mögliche Investition in Edelmetalle, vor allem in Gold. Doch es muss nicht nur Gold sein, damit das Portfolio mit Renditen glänzt. Dass haben auch Anleger erkannt und setzten in der Vergangenheit auch auf Silber, Platin, Palladium oder weniger bekannte wie Rhodium. Welche Chancen und Risiken bei der Portfoliodiversifikation mit Edelmetallen entstehen, wird in den folgenden Zeilen erläutert.

Vorteile und Nachteile von Edelmetallen und Aktien

Der entscheidende Vorteil sämtlicher Edelmetalle oder generell Rohstoffe gegenüber Aktien ist, dass Edelmetalle im Gegensatz zu Buch- oder Papiergeld nicht beliebig vermehrt werden können. Die Ressourcen sind begrenzt. Somit unterliegen Edelmetalle keiner Inflation wie es bei sämtlichen Währungen der Fall ist.

Geldscheine können beliebig gedruckt werden, aber das Vorkommen von Rohstoffen in der Erde ist begrenzt.

Viele Anleger haben die Schwachstelle im weltweiten Währungssystem erkannt: das Geld wird immer weniger wert, weil zur Zeit immer mehr davon gedruckt und in die Kapitalmärkte gepumpt wird. Das führt jedoch auf kurz oder lang dazu, dass die Währung entwertet wird: man bekommt immer weniger im Austausch gegen einen bestimmten Geldschein.

In den 1920ern- und 1930ern-Jahren kam es zu einer Hyperinflation, bei der die Währung plötzlich komplett wertlos war. Alles, was man zu jenem Zeitpunkt auf dem Konto liegen hatte, war damit entwertet.

In einem solchen Szenario sind auch sämtliche Anlagewerte, die man an der Börse hat, nichts mehr wert.

Daher suchen immer mehr Anleger nach einer krisensicheren Währung oder Anlageform, weil das Vertrauen in das Geld- und Währungssystem verloren geht. Edelmetalle erscheinen daher besonders attraktiv, da sie nichts an intrinsischem Wert verlieren können.

Investiert man also einen Teil seines Geldes in physische Edelmetalle hat man in einer Krisenzeit ein wertvolles Tauschmittel.

Wer Edelmetalle nicht als Krisenwährung betrachtet, sondern sich vor allem für die Rendite interessiert (und das ist wohl die größte Anzahl der Anleger), muss beachten, dass es sich bei der Investition in Edelmetalle meist um eine langfristige Anlage handelt, da sich die Kurse nicht so rapide wie an der Börse entwickeln – weder nach oben oder unten, wodurch die Investition in Edelmetalle jedoch eine langfristig stabile Rendite generieren kann.