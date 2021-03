Jahresbericht 2020 veröffentlicht / Führende Position im Bereich 5G eingenommen, hochgesteckte Nachhaltigkeitsziele erreicht (FOTO)

Düsseldorf (ots) -



- Teil des Ericsson Jahresberichts 2020 sind die Bereiche "Finanzbericht",

"Corporate-Governance-Bericht", "Management-Vergütungsbericht" und "Bericht zu

Nachhaltigkeit und unternehmerische Verantwortung".

- Zusätzlich zum Jahresbericht 2020 veröffentlicht das Unternehmen auch einen

Rückblick auf Ericsson im Jahr 2020, der die Höhepunkte des Jahres, Kommentare

des Präsidenten und CEOs, die Strategie, Finanzziele, Informationen über die

Segmente und Marktbereiche von Ericsson sowie andere Teile des Unternehmens

und des Marktes enthält.

- Ericsson-CEO Börje Ekholm zu 5G: "Wir sind jetzt führend in der

5G-Technologie. Seit 2015 haben wir sechs Millionen 5G-fähige Funkeinheiten

ausgeliefert und im Jahr 2020 haben wir 44 5G-Verträge bekannt gegeben und das

Jahr mit 122 kommerziellen Vereinbarungen und 79 Live-5G-Netzen weltweit

abgeschlossen."

- Ericsson-CEO Börje Ekholm zum Klimaschutz: "Wir haben uns zum Ziel gesetzt,

bis 2030 in unserem Unternehmen klimaneutral zu sein."



Als Teil des Jahresberichts 2020 veröffentlichte Ericsson heute den

"Finanzbericht", den "Corporate-Governance-Bericht", den

"Management-Vergütungsbericht" und den "Bericht zu Nachhaltigkeit und

unternehmerische Verantwortung".





Im Vorwort des Berichtes fasst Ericssons Präsident und CEO Börje Ekholmzusammen: "Wir konnten unseren Turnaround abschließen, unseren Marktanteilerhöhen und unsere Expansion in den Unternehmensmarkt beschleunigen. Außerdembeginnen wir ein neues Kapitel profitablen Wachstums, das zeigt, wie wichtigunsere Technologie wirklich ist."Highlights aus dem FinanzberichtDarüber hinaus geht Ekholm auf die wirtschaftliche Entwicklung und den hohenStellenwert von Forschung und Entwicklung (F&E) ein: "Im Rahmen unsererfokussierten Strategie haben wir im Jahr 2020 eine gute Dynamik gesehen. Wirkonnten den Turnaround abschließen, was durch ein organisches Umsatzwachstum vonfünf Prozent, eine starke Bruttomarge von 40,3 Prozent, eine operative Marge vonzwölf Prozent und einen soliden freien Cashflow vor M&A in Höhe von 22,3Milliarden Schwedische Kronen (SEK) unterstrichen wird. Damit haben wir unserevor drei Jahren gesetzten Ziele für 2020 erfolgreich übertroffen und gehen auseiner starken Position heraus in die nächste Phase unserer Reise. Wir setzen dieTransformation des Unternehmens durch den anhaltenden Fokus auf F&E fort. In denletzten Jahren haben wir mehr als 5.000 Ingenieure eingestellt, und der Anteilvon F&E an der Gesamtbelegschaft liegt nun bei 26 Prozent.Technologieführerschaft ist entscheidend für die Bereitstellungwettbewerbsfähiger Lösungen für unsere Kunden, aber sie ist ebenso wichtig für