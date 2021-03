05.03.2021 / 12:40 CET/CEST

windeln.de beschließt unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals eine Barkapitalerhöhung mit Bezugsrechtsausschluss im Umfang von bis zu 10 Prozent



München, 5. März 2021: Der Vorstand der windeln.de SE ("windeln.de" oder die "Gesellschaft"; ISIN DE000WNDL201 und DE000WNDL128) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2020 das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 10.982.073,00 um bis zu EUR 1.098.207,00 auf bis zu EUR 12.080.280,00 durch Ausgabe von bis zu 1.098.207 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien ("Neue Aktien") gegen Bareinlage unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre zu erhöhen. Die bis zu 1.098.207 Neuen Aktien sind ab Beginn des Geschäftsjahres 2020 gewinnanteilsberechtigt und sollen im Rahmen einer Privatplatzierung ausgewählten Investoren zum Erwerb zugeteilt werden.

Der Platzierungspreis beträgt EUR 1,30 je Neuer Aktie. Der Gesellschaft liegen zu diesem Platzierungspreis mehrere verbindliche Angebote zum Erwerb von Neuen Aktien vor, die sich insgesamt auf mehr als die Maximalzahl von bis zu 1.098.207 Neuen Aktien beziehen. Die genaue Anzahl der auszugebenden Neuen Aktien wird vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats nach Abschluss des Platzierungsverfahrens festgelegt.



Die Neuen Aktien sollen als nicht zum Handel im regulierten Markt zugelassene Aktien an die Investoren geliefert werden. Ihre Zulassung zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) soll auf Basis eines noch zu erstellenden Wertpapierprospekts erfolgen. Die Gesellschaft wird sich jedoch darum bemühen, die Neuen Aktien in den Freiverkehr der Börse Stuttgart einbeziehen zu lassen, wo bereits die im Rahmen der Bezugsrechtskapitalerhöhung von September/Oktober 2020 ausgegebenen Aktien gehandelt werden.