LONDON (dpa-AFX Broker) - Barclays hat RWE nach einem inzwischen bestätigten Artikel in der "FAZ" über eine Einigung des Bundes mit den Versorgern in Deutschland in Sachen Entschädigung für den Atomausstieg 2011 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Analyst Peter Crampton sieht dies laut einer Studie am Freitag positiv. Zwar sei das alles nicht neu, aber die damit nun wohl anstehende Kompensation, zumal in diesem Umfang, habe sicher kaum jemand aktuell erwartet, schrieb er./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2021 / 07:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2021 / 07:51 / GMT