München (ots) - Ob Beförderung, familienfreundlichere Arbeitsbedingungen oder

höhere Bezahlung - es scheint, als würden Frauen zurückhaltender als Männer

auftreten, wenn es darum geht, beruflich weiterzukommen und faire, berechtigte

Leistungen einzufordern. Dieses Phänomen wird als "Entitlement Gap" beschrieben

und beschreibt eine gewisse "Anspruchslosigkeit" bei Frauen. Doch wo hat diese

Denkweise ihren Ursprung? Viele Expert:innen sind sich sicher, dass gelebte,

traditionelle Rollenverhältnisse sie formen. LinkedIn hat anlässlich des

Internationalen Frauentages am 8. März eine Studie zum Thema "Entitlement Gap"

durchgeführt, die diese These unterstützt.



"LinkedIn versteht sich als wichtige Plattform des Austauschs und der

Weiterentwicklung", erklärt Barbara Wittmann, Country Managerin LinkedIn

Deutschland, Österreich und Schweiz, die Beweggründe für die Studie. "Um oft

unbewusste und tradierte Einstellungen in Bezug auf die Karriereentwicklung zu

hinterfragen, wollten wir von Frauen und Männern wissen, wo sie sich auf dem Weg

zu einer gleichberechtigten Arbeitswelt sehen."









Für sich und die eigene Karriere einstehen - nicht allen Frauen gelingt das

gleichermaßen selbstbewusst. Auffällig viele Frauen (60 Prozent) sind der

Überzeugung, dass es im Arbeitsalltag durchaus verschiedene Situationen gibt, in

denen sich Frauen weniger berechtigt fühlen. Sei es bei der Frage nach einer

Gehaltserhöhung oder der Bewerbung um eine neue Position. Auch Männer sehen

Frauen hier in einer weniger gleichberechtigten Rolle (49 Prozent). 43 Prozent

der Frauen können der Theorie des "Entitlement Gap" folgen und beobachten eine

solche Denkweise im Arbeitsleben, sei es bei sich selbst oder bei anderen.



Reden wir über Geld - ein nach wie vor schwieriges Thema



Übertragen auf den Arbeitsalltag sieht das so aus: Über ein Drittel der

befragten Frauen in Deutschland (34 Prozent) gibt an, sich in

Verhandlungssituationen unsicher zu fühlen. Unter anderem, weil sie meinen, die

Dos and Don'ts nicht richtig zu beherrschen. Etwa wenn es darum geht, nach einer

Beförderung oder Gehaltserhöhung zu fragen. Unter den Männern sind es weniger

als ein Viertel, die sich hier zurückhalten. Frauen warten im Vergleich zu

Männern länger, diese Themen proaktiv bei ihren Vorgesetzten anzusprechen (im

Schnitt 13 Monate versus 11 Monate). 48 Prozent der befragten Männer sagen, dass

sie auch außerhalb der Jahresgespräche nach einer Anpassung ihres Gehaltes gemäß

ihrer individuellen Leistung fragen. Unter den Frauen wagen nur 37 Prozent

diesen Schritt. Das Gehalt mit einem neuen Arbeitgeber verhandeln oder im Seite 2 ► Seite 1 von 4



