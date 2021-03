DGAP-News: init innovation in traffic systems SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Jahresergebnis init innovation in traffic systems SE: Digitalisierungs-Spezialist init erreicht auch im Corona-Krisenjahr 2020 die Wachstumsziele 05.03.2021 / 12:46 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Umsatz steigt auf rund 181 Mio. Euro (Prognose: 180 Mio. Euro, Vorjahr: 156,5 Mio. Euro)

Operatives Ergebnis (EBIT) mit deutlich über 19 Mio. Euro am oberen Ende des Zielkorridors (Prognose: 18-20 Mio. Euro, Vorjahr: 16,2 Mio. Euro)

Die init innovation in traffic systems SE (ISIN DE 0005759807) hat auch im Corona-Krisenjahr 2020 die gesetzten Wachstumsziele in Umsatz und Ergebnis erreicht. Nach den jetzt vorliegenden, vorläufigen Zahlen nahmen die Erlöse des Digitalisierungs-Spezialisten für den ÖPNV im abgelaufenen Geschäftsjahr um mehr als 15 Prozent auf rund 181 Mio. Euro zu (2019: 156,5 Mio. Euro). Noch stärker legte init im operativen Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) zu: Es stieg um rund 20 Prozent auf deutlich über 19 Mio. Euro (Vorjahr: 16,2 Mio. Euro) und bewegte sich damit am oberen Ende des Zielkorridors.

«Wir sind mit diesem Ergebnis sehr zufrieden, zumal auch unsere Kunden, die Verkehrsbetriebe, von den durch die Corona-Pandemie bedingten Lockdowns betroffen waren und massive Einnahmeverluste verzeichnen mussten. Auf der anderen Seite registrierten wir einen Nachfragezuwachs, insbesondere nach unseren neuen digitalen Produkten zur Bewältigung der Corona-Folgen im ÖPNV», so der Vorstand in einer ersten Bilanz des abgelaufenen Geschäftsjahres.

Durch im Wesentlichen coronabedingte Verschiebungen von noch für 2020 geplanten Auftragsvergaben blieb der Auftragseingang mit über 154 Mio. Euro stichtagsbezogen unter dem Vorjahr (160,2 Mio. Euro). Es wird jedoch damit gerechnet, dass die verschobenen Projekte im ersten Halbjahr als Auftragseingänge verbucht werden können.

2021 wird mit den Auswirkungen der Corona-Krise zwar noch ein Jahr des Übergangs sein, die nachhaltigen Wachstumstrends sieht der init Vorstand jedoch weiter intakt. Von politischer Seite wird die nachhaltige Verkehrswende weltweit weiterhin forciert. Dies führt zu einer steigenden Nachfrage nach digitalen Lösungen, etwa zum Ausbau der Elektromobilität und zur Vernetzung von Mobilitätsdienstleistungen auf einer Plattform (Mobility as a Service, MaaS).