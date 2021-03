DEUTSCHE BANK belässt HENKEL VORZUEGE auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat Henkel nach Jahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Der Umsatz des Konsumgüterkonzerns liege knapp über der Konsensschätzung, schrieb Analyst Tom Sykes in einer am Freitag vorliegenden Studie./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2021 / 07:01 / GMT