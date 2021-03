Versus Systems gibt strategische Partnerschaft mit Frias Agency bekannt

Los Angeles, Kalifornien - 5. März 2021 - Versus Systems Inc. („Versus“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: VS) (FRANKFURT:BMVB) hat heute eine strategische Partnerschaft mit der Full-Service-Erlebnismarketingagentur Frias Agency („Frias“) zur Bereitstellung der Technologie für interaktive Erlebnisse auf Live-Veranstaltungen und in digitalen Marketingaktivitäten bekannt gegeben.

Zu den Kunden von Frias Agency zählen bekannte Getränkemarken von Constellation Brands, wie Corona, Cerveza Modelo, Cerveza Pacifico, Crush, Kim Crawford, Meiomi, Blue Chair Bay und Casa Noble. Frias arbeitet auch mit bekannten Sportlern wie Canelo Alvarez und Sportpromotern wie Matchroom Boxing und Premier Boxing Champions zusammen. Durch die Partnerschaft von Versus und Frias wird erwartet, dass Preispromotionen ab dem Sommer 2021 zunehmend auch bei Livesportveranstaltungen in Fußball, Boxen, Wrestling und MMA und bei Live-Musikfestivals und Tourneen stattfinden können.

„Versus ist stolz darauf, einen weiteren Weltklassepartner ankündigen zu können, der uns hilft, Menschen auf der ganzen Welt Promotionen mit echten Preisen und Rewards zu bringen“, sagte Matthew Pierce, CEO von Versus Systems. „Wir freuen uns darauf, mit Frias und ihren Partnern zusammenzuarbeiten, um Spieler und Fans bei einigen der spannendsten Live-Veranstaltungen der Welt zu belohnen, ganz egal von wo sie zusehen – ob vom Ort der Veranstaltung, von zu Hause oder sonst irgendwo.“

„Wir freuen uns sehr, die einmaligen Nutzererfahrungen, die Versus Systems baut und entwickelt, in unsere Events einzubringen“, sagte Andre Martelly, CEO von Frias. „Die Kombination der Technologie von Versus mit der Reichweite unserer multinationalen Zielgruppen auf unterschiedlichen Plattformen wird uns viele Jahre lang beiderseitigen Nutzen bringen.“

Über Frias Agency

Die Agentur wurde 2006 gegründet und hat in den USA Büros und Lagerstandorte in Kalifornien, Texas und Florida. Frias ist Spezialist für Erlebnismarketing und steuert von Produktion bis Promotion durch vertikale Integration, wodurch sich Bearbeitungszeiten reduzieren und teure Preisaufschläge vermieden werden. Seit 2006 haben wir an über 1200 Liveveranstaltungen mitgearbeitet und Millionen von Menschen erreicht. Wir tun unsere Marken zusammen mit Superathleten wie Canelo Alvarez und haben Kampagnenwettbewerbe gebaut, die zum Beispiel Kunden wie Crush zu prozentualen Verkaufsanstiegen in zweistelliger Höhe verholfen haben. Unsere Zusammenarbeit mit Corona Light und Kenny Chesney erreichte über eine Million Verbraucher mit mehr als 50.000 Gewinnspielteilnahmen und Tausenden von Seitenaufrufen. Weitere Informationen finden Sie auf www.friasagency.com