Die Pläne für den Schritt nach Europa sind bereits sehr konkret.

Zweck des Joint Ventures ist es, Sweet Earth-Produkte online und dann auch im Einzelhandel in der EU zu verkaufen. Wie es in der heute veröffentlichten Pressemitteilung heißt, hat man bereits begonnen, ein deutsches / deutschsprachiges Online-Shopping-Portal zu errichten. Parallel sollen die Sweet Earth-Produkte – mit anderen CBD-Produkten – über das Einkaufsportal der EU-Investoren vertrieben werden.

Einem Bericht der European Business Review ist in den nächsten fünf Jahren damit zu rechnen, dass die CBD-Branche ein Volumen von 23,6 Mrd. Dollar erreicht. Das Wachstum des europäischen CBD-Marktes wird dabei auf rund 400% geschätzt! Sweet Earth hat sich also eine vielversprechende Region für seine Produkte ausgesucht…

Natürlich gibt es auch Hürden auf dem Weg in einen neuen Markt. Insbesondere was die Zulassung von Produkten betrifft, gibt es große Unterschiede zwischen Nordamerika und der EU. Doch das hat Sweet Earth bedacht und wird, um einen reibungslosen Import nach Deutschland zu erleichtern, die Sweet Earth-Hanfprodukte in den USA in großen Mengen herstellen und sie nach dem Import in die EU durch die Partner in ihr Werk in Hamburg bringen lassen. Dort sollen die Produkte mit in der EU zugelassenem CBD gemischt, verpackt und dann online sowie über den Einzelhandel unter der Marke Sweet Earth CBD verkauft werden. Darüber hinaus werden die Joint Venture-Partner darauf hinarbeiten, die Akzeptanz in der EU ausgestellter Kreditkarten für Online-Einkäufe zu erreichen und Websites in mehreren Sprachen und Gerichtsbarkeiten innerhalb der Europäischen Gemeinschaft zu entwickeln.

Sweet Earth wird zunächst 1.000er Chargen seiner Produkte versenden und mit den folgenden Produkten beginnen:

• Sweet Earth Bio-CBD-Feuchtigkeitscreme (Organic CBD Hydration Cream)

• Sweet Earth Bio-CBD-Lippenbalsam (Organic CBD Lip Balm)

• Sweet Earth CBD- Einreibung zur Muskelregeneration (CBD Muscle Recovery Rub)

• Sweet Earth Bio-CBD-Salbe (Organic CBD Salve)

Unserer Ansicht nach verfolgt Sweet Earth hier eine aussichtsreiche Strategie für den Eintritt in einen absoluten Wachstumsmarkt. Vielversprechend finden wir auch, dass man das Know-how und die Expertise von europäischen Partnern bei der Umsetzung nutzen will. Das bestehende Netzwerk der EU-Partner könnte sich zudem, wie es anhand der zugegeben wenigen vorliegenden Informationen scheint, als signifikanter Vorteil für Sweet Earth erweisen.

Jetzt müssen die Pläne erst einmal umgesetzt werden und sich zeigen, wie die Produkte der Kanadier in Europa ankommen, aber wir sind der Ansicht, dass für die Gesellschaft großes Potenzial besteht, ihr Geschäft so deutlich auszuweiten. Natürlich bleibt Sweet Earth eine riskante Spekulation, doch steht dem unserer Meinung nach eben auch erhebliches Potenzial gegenüber.

