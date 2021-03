UBS belässt HSBC HLDGS auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für HSBC von 330 auf 430 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Analyst Jason Napier sprach in einer Studie vom Donnerstagabend von besseren Ergebnissen der Bank im vierten Quartal. Er hob seine Schätzungen an. Die britische Bank sei eine Möglichkeit, um mittelfristig auf eine wieder anziehende Inflation zu setzen./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2021 / 18:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2021 / 18:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





