---------------------------------------------------------------------------

05. März 2021



RIB Software SE (RIB) unterzeichnet einen Phase-II-Auftrag (Nr. 10 / 2021) mit der ARGE aus JOHANN BUNTE und STRABAG



Stuttgart, Deutschland 05. März 2021. Die RIB Software SE, weltweit führender Anbieter der iTWO 5D BIM Big Data-Technologie für die Bauindustrie, gab heute den Abschluss eines Phase-II-Auftrags mit der Arbeitsgemeinschaft aus JOHANN BUNTE und STRABAG bekannt.

JOHANN BUNTE und STRABAG starten in Deutschland mit einem Großauftrag ins Jahr 2021: dem Ausbau der Autobahn A1 in Niedersachsen auf einer Strecke von 29,5 km. Die Baumaßnahmen haben am 01.2.2021 begonnen - die Fertigstellung ist für Mitte 2025 vorgesehen. Neben umfangreichen Erdarbeiten und dem Bau der Fahrbahnen müssen auch 14 Brücken im Verlauf der Autobahn sowie zwei Überführungen über die Autobahn neu gebaut werden. Weitere 18 Brückenbauwerke werden saniert. Die ARGE erbringt außerdem Leistungen zum Lärmschutz und führt landschaftspflegerische Begleitmaßnahmen durch.

Rainer Kolthoff, kaufmännischer Leiter bei der JOHANN BUNTE: "Die ARGE aus JOHANN BUNTE und STRABAG wird den gesamten Bauzyklus des gemeinschaftlichen Autobahnprojektes A1 mit iTWO vollständig dokumentieren. Zudem ermöglicht die Portal-Funktion der RIB-Plattform eine optimalere Zusammenarbeit zwischen der ARGE und ihren Nachunternehmern. Wir freuen uns sehr darauf, dieses große Infrastrukturprojekt mit Hilfe der iTWO-Technologie noch effektiver gestalten und umsetzen zu können."



Gerald Malits, Function Lead of BIM Integration / Technical ERP STRABAG BRVZ: "STRABAG setzt seit mehreren Jahren bei der Planung und Kalkulation ihrer Projekte erfolgreich auf die innovative iTWO-Technologie. Die Entscheidung lag deshalb nahe, auch bei zwei weiteren Großbaustellen mit der RIB zusammenzuarbeiten. Mit der iTWO-Unternehmenslösung werden wir zum einen unsere Baumaßnahmen beim Schienenprojekt "HS2" - dem neuen Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnnetz Großbritanniens - planen und umsetzen. Zum anderen werden wir von iTWO-Technologie und den Erfahrungen der RIB beim Ausbau der Autobahn A1 enorm profitieren".