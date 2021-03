Schulnetzwerk zur MINT-Förderung feiert 20-jähriges Bestehen mit bayerischer Jubiläumsveranstaltung

München / Berlin (ots) - Bei der digitalen bayerischen Jubiläumsfeier von

MINT-EC treffen sich am 5. März 100 Teilnehmende aus Bildung und Wirtschaft, um

das zwanzigste Jubiläum des nationalen Excellence-Schulnetzwerks zu feiern. Das

Programm bietet einen spannenden Mix aus Keynotes und Workshops sowie einer

Podiumsdiskussion mit Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer bayme vbm vbw,

Ministerialdirektor Stefan Graf, Amtschef des Bayerischen Staatsministeriums für

Unterricht und Kultus, sowie Wolfgang Gollub, Vorstandsvorsitzender MINT-EC.



Zum 20-jährigen Bestehen lädt das nationale Excellence-Schulnetzwerk MINT-EC zu

einer digitalen Jubiläumsveranstaltung, bei der insbesondere die herausragende

Förderung von bayerischen Schulen im MINT-Bereich , der Mathematik, Informatik,

Naturwissenschaften und Technik umfasst, im Fokus steht.





Im Gründungsjahr 2000 startete das nationale Excellence-Schulnetzwerk mit 34Schulen. Heute vernetzt MINT-EC rund 330 Schulen (Sekundarstufe II) mitherausragendem MINT-Profil bundesweit und bietet deren Schüler*innen,Lehrkräften und Schulleitungen Maßnahmen für Studien- und Berufsorientierungsowie für Unterrichts- und Schulentwicklung."MINT-EC ist eine Erfolgsgeschichte; sie beruht auf exzellenten und engagiertenSchulen, die untereinander sowie mit Partnern aus Wirtschaft und Wissenschafteng vernetzt sind," sagt Wolfgang Gollub, Vorstandsvorsitzender MINT-EC.Bayerns Kultusminister Michael Piazolo hebt zum Jubiläum die besondere Rolle derNaturwissenschaften für die Zukunftsfähigkeit des Landes hervor. "ZukünftigeForschungsergebnisse und Entdeckungen unserer heutigen Schülerinnen und Schülerwerden auch der Schlüssel zur Lösung dann aktueller, globaler Probleme wiePandemien oder Klimawandel sein. Die Förderung des MINT-Nachwuchses von derfrühkindlichen Phase bis hin zu den Universitäten hat in Bayern hohe Priorität.Das zeigt auch der überdurchschnittliche Anteil von knapp 20 Prozent, denbayerische Schulen im deutschlandweiten Netzwerk MINT-EC ausmachen", so derMinister.Seit 2013 fördern die Arbeitgeberverbände der bayerischen Metall- undElektroindustrie sowie die vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V.die Aktivitäten von MINT-EC im Rahmen einer Excellence-Initiative. Dank dieserbesonderen Förderung und der Unterstützung durch das Kultusministerium konntedas Schulnetzwerk im Freistaat deutlich ausgebaut werden. Inzwischen sind rund60 bayerische Gymnasien mit starkem MINT-Profil in das Programm eingebunden und