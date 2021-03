Trend Report 2021 / Corona beschleunigt den Wandel auf dem Arbeitsmarkt / 3 Thesen für eine resiliente Arbeitswelt (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Derzeit zeichnet sich ab, dass es durch Corona Gewinner und

Verlierer geben wird. Zu ersteren zählen u.a. Biotechnologieunternehmen wie

BioNTech und Online-Dienstleister wie Amazon. Zu den Verlierern gehören u.a.

Gastronomie, Reisebranche, Friseurbetriebe oder die Kulturszene. Viele von

letzteren stehen heute kurz vor der Insolvenz, zusammen mit denen, die bereits

vor der Krise unter Druck standen. Sie sind gezwungen, aufzugeben oder neue

Geschäftsmodelle zu entwickeln. Die meisten werden Beschäftigte abbauen müssen.

Bei anhaltendem Lockdown sprechen manche von einer regelrechten Pleitewelle.



Die Krise verstärkt den Wandel am Arbeitsmarkt





Es steht zu erwarten, dass in nächster Zeit viele Menschen auf den Arbeitsmarktkommen werden. Wenn ganze Branchen einbrechen, fallen Aufgabenprofile weg.Zahlreiche Arbeitnehmer werden sich neu orientieren müssen. Auch Personen inmittleren Lebensjahren (50+) werden neue Qualifikationen brauchen, um in anderenBerufsfeldern einsetzbar zu sein. Gleichzeitig werden Aufgaben mit ganz neuenProfilen entstehen, für die es bisher keine ausgebildeten Bewerber am Marktgibt. Diese Entwicklungen erschweren den betroffenen Arbeitnehmern die Suchenach neuer Arbeit. Unternehmen wiederum werden ihre bestehenden Jobprofile neudefinieren und besetzen müssen. Die damit verbundene Unsicherheit wird erheblichsein.These 1: Es braucht eine neue Lernkultur."Um die Transformation in der Arbeitswelt erfolgreich zu bewältigen, brauchenwir Lern- und Weiterbildungsmaßnahmen mit Weitblick statt mit Blick auf denaktuellen Arbeitsplatz. So entstehen Flexibilität und Sicherheit für Unternehmenwie Beschäftigte. Alle müssen über den Tellerrand hinausschauen - Unternehmen,Arbeitnehmer und die Politik. "Christian Summa, Director Workforce TransformationIm beruflichen Kontext ist Lernen in der Regel als Weiterbildung eng an dieaktuelle berufliche Aufgabe geknüpft. Dieses Verständnis wird in Zukunft nichtmehr ausreichen. Wenn Unternehmen neu entstehende Profile erfolgreich besetzenund Beschäftigte ihre Qualifikation attraktiv halten wollen, muss beruflicheWeiterbildung neu gedacht werden. Die entscheidende Frage lautet: Soll deraktuelle Arbeitsvertrag möglichst lange erfolgreich erfüllt oder dieArbeitskraft der Menschen auf lange Sicht erhalten werden?