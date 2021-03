Mladá Boleslav (ots) - > Vor 116 Jahren bauten die Gründerväter von Laurin &

Klement in Mladá Boleslav ihr erstes Automobil - die historischen Werkshallen

beherbergen heute das SKODA Museum



> Aktuell produziert SKODA AUTO in seinem Stammwerk Mladá Boleslav sechs

Modellreihen: FABIA, SCALA und OCTAVIA sowie die SUV-Modelle KAMIQ, KAROQ und

den rein elektrischen ENYAQ iV





> Fast zwei Drittel des weltweiten Bestands an SKODA Automobilen stammen aus demWerk Mladá Boleslav> SKODA AUTO investiert weiter in Modernisierung, Automatisierung,Digitalisierung sowie in die Umweltverträglichkeit seiner ProduktionSKODA AUTO feiert in seiner Heimatstadt ein ganz besonderes Jubiläum: Heute istim Stammwerk des Unternehmens das 15-millionste Automobil aus Mladá Boleslavseit 1905 vom Band gelaufen. Das Jubiläumsmodell ist ein SKODA ENYAQ iV inArctic Silber Metallic. 1905 rollten die Mobilitätspioniere Václav Laurin undVáclav Klement hier ihr erstes Automobil, die Voiturette A, aus der Werkshalle.SKODA AUTO investiert kontinuierlich in die Modernisierung und damit in dieZukunft der Automobilfertigung an seinem Stammsitz.Michael Oeljeklaus, SKODA AUTO Vorstand für Produktion und Logistik, erklärt:"Ich gratuliere der gesamten Belegschaft am Standort Mladá Boleslav sehrherzlich zu diesem besonderen Jubiläum. Mit 15 Millionen Fahrzeugen ist unserStammwerk eine zentrale Säule für den Erfolg der Marke SKODA: Längst besitzt derStandort auch durch seine Komponentenfertigung eine große Bedeutung für dengesamten Volkswagen Konzern. Das Jubiläumsfahrzeug, ein ENYAQ iV, stehtstellvertretend für unseren weiteren Weg: Wir digitalisieren kontinuierlichunsere Fertigung und setzen konsequent unsere Elektromobilitäts-Strategie um.Gleichzeitig nutzen wir die Synergien im Konzernverbund, um hochmoderne,attraktive Fahrzeuge zu bauen, die unsere Kunden weltweit begeistern."Der Beginn der Automobilfertigung in Mladá Boleslav geht zurück auf dasUnternehmen Laurin & Klement, aus dem später SKODA AUTO hervorging. 1905entschlossen sich die Gründer Václav Laurin und Václav Klement, den Bau vonFahrrädern einzustellen und sich ganz der Produktion von Motorrädern undAutomobilen zu widmen. Die historischen Werkshallen, aus denen als erstesAutomobil des Unternehmens die Voiturette Typ A rollte, stehen noch heute - siebeherbergen seit einigen Jahren das SKODA Museum.Gleich gegenüber auf der anderen Straßenseite erstreckt sich das moderneAutomobilwerk, in dem rund 29.100 Beschäftigte derzeit sechs Modellreihenherstellen: Neben dem FABIA entstehen hier auch der SCALA und der OCTAVIA sowiedie SUV-Modelle KAMIQ, KAROQ und der rein elektrische ENYAQ iV. Für die