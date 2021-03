Sandvik baut Produktionsstätte in chinesischer High-Tech-Zone in Changzhou

Das schwedische Unternehmen ist im Bereich Bergbau und Maschinenbau weltweit führend

CHANGZHOU, China, 5. März 2021 /PRNewswire/ -- Die Sandvik Group, einer der weltweit führenden Hersteller von Bergbaumaschinen, investiert 15 Mio. USD in den Bau einer neuen Produktionsstätte in der Stadt Menghe in Chinas Hi-Tech-Distrikt Changzhou. Dies ist ein vielversprechender Start für die Kampagne „Jahr des Durchbruchs der Großprojekte", den der Distrikt ausgerufen hat.

Die 1862 gegründete Sandvik Group ist ein weltweit tätiger Konzern für Hightech-Maschinenbau mit Sitz in Schweden, der unter anderem die Bereiche Berg- und Tiefbau, Zerspanung und Materialtechnologie umfasst. Der Jahresumsatz des Unternehmens belief sich auf rund 100 Milliarden schwedische Kronen.