Anlegerverlag Ballard Power geht rekordverdächtig ins Wochenende! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 05.03.2021, 15:48 | 431 | 0 | 1 05.03.2021, 15:48 | Foto: www.anlegerverlag.de 1 Das ist wirklich eine bockstarke Leistung von Ballard Power Systems! Die Aktie schießt kurz vor dem Wochenende nochmal stark nach oben und will die Verluste der vergangenen Woche wieder wett machen. Doch wird das ausreichend gelingen? Bislang kann man ein richtig starkes Plus nachweisen, das jedoch am Ende des Tages für die gesamten Verluste der Woche nicht reichen dürfte. Anmerkung der Redaktion: Die Wasserstoff-Aktien brechen aktuell alle Rekorde. Lesen Sie jetzt in unserem aktuellen Sonderreport, warum besonders Unternehmen wie Ballard Power große Gewinnchancen eröffnen. Hier kostenlos abrufen. Auch wenn man nicht sämtliche Verluste der ganzen Woche aufholen kann, die Hoffnung kommt durch diesen Aufschwung dennoch enorm zurück. Hier ist wieder Feuer drin, was die Anleger auch definitiv mal wieder sehen wollten. Denn allzu lange hätte es die Anleger hier sonst nicht mehr gehalten, das ist klar! Ballard Power mach also einen Schritt in die richtige Richtung! Nun gilt es aber, nicht sofort wieder auf Stagnation umzuschalten. Ballard Power muss dran bleiben und seine Anleger am besten mit positiven Neuigkeiten weiter auf seine Seite ziehen. Sonst könnte es ganz schnell wieder vorbei sein mit dem Aufschwung! Heute kann man allerdings bereits einen Aufschwung von 5,24 Prozent und 1,030 Euro verkünden, wodurch die Aktie bei 20,70 Euro liegt! Fazit: Ballard Power ist immer noch eines der gefragtesten Unternehmen an der Börse. Doch zählt die Aktie auch zu den gefragtesten für das Jahr 2021? In unserem neuen Sonderreport können Sie lesen, welche Aktien im nächsten Jahr besonders vielversprechend sind. Hier kostenlos abrufen.



