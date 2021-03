Iran fürchtet Corona-Anstieg durch Reisen über persisches Neujahr

TEHERAN (dpa-AFX) - Irans Regierung sorgt sich wegen des bevorstehenden persischen Neujahrsfests Norus über eine Verschlimmerung der Corona-Pandemie. Irans Gesundheitsminister Said Namaki forderte ein Reiseverbot über die Festtage. "Wir haben wieder die Inlandsreisen während Norus vor uns ... und genau deshalb sind wir ernsthaft besorgt und strikt dagegen", sagte er am Freitag. Reisen seien "der schlimmste Transporteur" des Coronavirus. Das persische neue Jahr beginnt am 21. März, die Ferien dauern bis zum 1. April. Die meisten Iraner nutzen die zwei Wochen für Familienbesuche und Inlandsreisen.

Zwar sind die Corona-Zahlen im Iran aufgrund strenger Regeln in den vergangenen vier Monaten gesunken, aber das Gesundheitsministerium registriert weiterhin täglich etwa 80 bis 100 Todesfälle und über 8000 Neuinfektionen. Seit Beginn der Pandemie vor einem Jahr erfasste das Land im Zusammenhang mit dem Virus über 60 000 Todesfälle und fast 1,7 Millionen Infektionen.

Der Iran hat Mitte Februar mit Impfungen gegen das Coronavirus zunächst etwa bei Ärzten und in Seniorenheimen begonnen. Bis Ende des Herbstes sollen schrittweise alle 83 Millionen Iraner geimpft werden./str/fmb/DP/stw