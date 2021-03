Ekosem-Agrar plant Rubel-Anleihe in Moskau Nachrichtenquelle: 4investors | 05.03.2021, 14:58 | 9 | 0 | 0 05.03.2021, 14:58 |



Die Anleihe hat eine Laufzeit bis 2024. Über den Zinssatz liegen noch keine Informationen vor. ...



Weiterlesen auf 4investors.de Ekosem-Agrar will in Russland über eine Tochter eine Anleihe begeben. Die Anleihe, die von der OOO Sibirskaya Niva, begeben werden soll, hat ein Volumen von bis zu 1,5 Milliarden Rubel (etwa 17 Millionen Euro). Sie soll in der Folge an der Börse Moskau notieren. Eine entsprechende Registrierung des notwendigen Prospekts ist erfolgt.Die Anleihe hat eine Laufzeit bis 2024. Über den Zinssatz liegen noch keine Informationen vor. ... Diesen Artikel teilen

