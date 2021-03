Eines ist sehr wahrscheinlich: an der Börse wird es in den nächsten Wochen turbulent zugehen, nachdem Jerome Powell mit seiner "unterlassenen Hilfeleistung" die Aktienmärkte unter Druck brachte

Eines ist sehr wahrscheinlich: an der Börse wird es in den nächsten Wochen turbulent zugehen, nachdem Jerome Powell mit seiner "unterlassenen Hilfeleistung" die Aktienmärkte unter Druck brachte. Denn bis zur Fed-Sitzung wird es aufgrund der "black out period" nun keine Gelegenheit mehr für die US-Notenbank, durch Rhetorik einzugreifen. Und: die Positionierungen an den Märkten sind in jeder Hinsicht extrem, sowohl an den Aktienmärkten als auch an den Anleihemärkten. Dadurch werden wilde Bewegungen vor allem im Vorfeld des großen Verfalls sehr wahrscheinlich, denn die Börse geht gerne den Weg des größten Schmerzes. Nun gilt, wie die heutigen US-Arbeitsmarktdaten zeigen: gute Nachrichten sind eher schlechte Nachrichten!

