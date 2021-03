^ DGAP-Ad-hoc: Beaconsmind AG / Schlagwort(e): Börsengang/Expansion Die beaconsmind AG (Euronext: MLBMD) gibt die doppelte Notierung ihrer Aktien an der Wiener Börse bekannt und stärkt damit ihre Reichweite auf den deutschsprachigen Märkten

Die beaconsmind AG (Euronext: MLBMD) gibt die doppelte Notierung ihrer Aktien an der Wiener Börse bekannt und stärkt damit ihre Reichweite auf den deutschsprachigen Märkten

05.03.2021 / 18:30 CET/CEST

Zürich, Schweiz, 5. März 2021, Beaconsmind (ISIN: CH0451123589 - Ticker: MLBMD), der Schweizer SaaS-Provider für standortbasiertes Marketing (LBM) für Einzelhandelsketten, gab heute die doppelte Notierung seiner Aktien im Segment Direct Market Plus an der Wiener Börse bekannt, um die globale kommerzielle Expansion zu unterstützen und den Zugang zu Kapital und Investoren im deutschsprachigen Raum zu erhöhen.



Die Baader Bank AG wird als Capital Market Coach und Market Maker fungieren. Durch das Market Making der Baader Bank AG profitiert beaconsmind von einer erhöhten Liquidität, einem kontinuierlichen Handel und der hochmodernen elektronischen Handelsinfrastruktur von Xetra(R) T7.



Seit Gründung im Jahr 2015 konzentriert sich die Kunden- und Investoren-Zielgruppe von beaconsmind auf die DACH-Region (Deutschland, Österreich und die Schweiz). Zu den Investoren zählen beispielsweise die Fluxunit GmbH, der Risikokapitalzweig von OSRAM. Die doppelte Notierung an der Wiener Börse ermöglicht es beaconsmind, weitere Investoren und potenzielle Kunden näher an der historischen Basis in der Schweiz zu erreichen.



Nach der erstmaligen Notierung ihrer Aktien an der Euronext in Paris im Februar, wird beaconsmind nun sowohl bei den Clearingstellen der Eurozone, Euroclear (ermöglicht durch die Notierung an der Euronext) als auch bei Clearstream, im Besitz der Deutschen Börse, verfügbar sein.

Max Weiland, CEO der beaconsmind AG, sagt: "Unser Dank gilt dem Team der Wiener Börse, welches den Dual-Listing-Prozess reibungslos und effizient umgesetzt hat. Wir freuen uns, jetzt über eine starke Präsenz zu verfügen, um potenzielle Kunden und Investoren in den Märkten zu erreichen, in denen wir vor 6 Jahren unsere Wachstumsgeschichte begonnen haben. Darüber hinaus freuen wir uns über den Gewinn, die Baader Bank als Capital Market Coach und Market Maker an unserer Seite zu wissen. Unsere etablierte Hard- & Software-Technologie, unser Geschäftsmodell, das Asset-Light ist und eine hohe Rentabilität ermöglicht sowie die starke Skalierbarkeit, ermöglichen es uns neue Kunden zu gewinnen und weitere Finanzierungen von Investoren zu erhalten, die auf Technologie und disruptive Trends im deutschsprachigen Raum spezialisiert sind."