MagicMed Industries gibt Zusammenarbeit mit Vordenkern für künstliche Intelligenz und die Markteinführung von PsyAI(TM) bekannt

Calgary, Alberta (ots/PRNewswire) - MagicMed Industries Inc. (CSE: MGIC reserved) (" MagicMed " oder das " Unternehmen ") hat heute die Zusammenarbeit desUnternehmens mit Dr. Suran Goonatilake und Dr. Eric Nyberg, renommiertenVordenkern im Bereich der künstlichen Intelligenz (" KI "), bekannt gegeben.Gemeinsam arbeiten die Parteien an PsyAITM, einem Tool, das umfassende Methodenzur Vorhersage und Validierung von pharmazeutischem Design, Herstellung,Pharmakologie und Validierung bietet, mit denen die psychedelische Medizinmodernisiert werden soll.Der Standard-Screening-Prozess für pharmazeutische Kandidaten stellt einenständigen Engpass bei der Markteinführung von Standard-Arzneimittelkandidatendar und dient als primäre Determinante für den möglichen klinischen Erfolg oderMisserfolg. Dieses Paradigma stellt im pharmazeutischen Bereich der Psychedelikaaufgrund des eingeschränkten Verständnisses der Mechanismen, die denbeobachteten klinischen Daten zugrunde liegen, eine besondere Schwierigkeit dar.Ebenso ist die Korrelation zwischen der tatsächlichen physikalischen Strukturvon Psychedelika und den Ergebnissen beim Patienten unbekannt. Die strengengesetzlichen Regulierungsvorschriften der letzten fünf Jahrzehnte wurden erst injüngster Zeit gelockert und haben die notwendige Grundlagenforschung in diesemSektor gehemmt und den ohnehin schon schwierigen Prozess derArzneimittelentwicklung noch stärker benachteiligt.Durch die Kombination von PsyAITM und PsybraryTM, der groß angelegten Plattformzur Erzeugung neuartiger Moleküle von MagicMed, bietet sich die Möglichkeit, dieEntwicklung optimierter pharmazeutischer Kandidaten zu beschleunigen, diejeweils speziell auf schwer zu behandelnde Indikationen für die psychischeGesundheit zugeschnitten sind.Dr. Peter Facchini, Chief Scientific Officer von MagicMed, erklärte: "Es isteine außergewöhnliche Gelegenheit und wirklich eine Ehre, mit zwei internationalangesehenen Vordenkern aus dem Bereich der KI zusammenzutreffen, und so demGrundsatz des Unternehmens, mit Branchenführern zusammenzuarbeiten, gerecht zuwerden. Dr. Suran Goonatilake und Dr. Eric Nyberg, deren bahnbrechendeEntwicklungen seit Jahrzehnten verschiedene Aspekte der KI mitgeprägt haben,haben sich bereit erklärt, gemeinsam mit uns ein grundlegendes Problem zu lösen:die Suche nach neuen Therapien für schwere psychische Erkrankungen."Dr. Suran Goonatilake, Gastprofessor am UCL-Zentrum für künstliche Intelligenzund Mitbegründer von April 19 Discovery Inc., kann auf eine langjährigeErfahrung in der Entwicklung neuer KI-Methoden und deren Anwendung zur Lösung