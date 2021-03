Square, Inc. kündigt Pläne zum Erwerb der Mehrheitsbeteiligung an Tidal an Nachrichtenquelle: Business Wire (dt.) | 05.03.2021, 18:42 | 171 | 0 | 0 05.03.2021, 18:42 | Square, Inc. (NYSE: SQ) verkündete heute den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung zum Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an TIDAL, der globalen Musik- und Unterhaltungsplattform, die Fans und Künstler durch einzigartige Musik, Inhalte und Erlebnisse zusammenbringt. Square erwartet, eine Mischung aus Bargeld und Aktien in Höhe von 297 Millionen USD für eine signifikante Mehrheitsbeteiligung zu zahlen, wobei die bestehenden Künstler-Aktionäre die restlichen Anteilseigner sein werden. TIDAL wird neben dem Verkäufer- und Bargeld-App-Ökosystem unabhängig innerhalb von Square betrieben werden. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210305005484/de/ Photo (from left to right): Shawn “JAY-Z” Carter, Jack Dorsey. Photo credit (from left to right): Raven Varona, Hermione Hodgson. Die Akquisition erweitert Squares Zweck der wirtschaftlichen Befähigung auf einen neuen vertikalen Bereich: Musiker. Künstler sind Unternehmer mit einem Traum, die Zugang zu Systemen, Tools und finanzieller Freiheit verdienen, um diese Träume in jeder Phase ihrer Karriere zu erreichen. Indem Square die für den Erfolg notwendigen Tools bereitstellt, hat das Unternehmen Millionen von Unternehmen bei Gründung, Betrieb und Wachstum unterstützt. Mit der Cash App machte Square Finanzdienstleistungen für Millionen von Kunden zugänglicher, von denen viele in der Vergangenheit übersehen und unterversorgt wurden. Square sieht eine Chance, mit diesen Erkenntnissen Musikern zu helfen, neue Wege zu finden, um ihre Arbeit zu unterstützen und bessere Entscheidungen mit Hilfe von TIDAL zu treffen. „Es basiert auf einer einfachen Idee: neue Wege für Künstler zu finden, um ihre Arbeit zu unterstützen“, sagt Jack Dorsey, Co-Founder und CEO von Square. „Neue Ideen werden an Schnittstellen geboren, und wir glauben, dass es eine überzeugende Schnittstelle zwischen Musik und Wirtschaft gibt. Sobald ich TIDAL kennengelernt hatte, wusste ich, es ist etwas Besonderes, und TIDAL wird weiterhin das beste Zuhause für Musik, Musiker und Kultur sein.“ „Von Anfang an habe ich gesagt, bei TIDAL geht es um mehr als nur um das Streamen von Musik. Und auch sechs Jahre später ist es eine Plattform, die Künstler an jedem Punkt ihrer Karriere unterstützt“, sagte Shawn „JAY-Z“ Carter. „Künstler verdienen bessere Tools zur Unterstützung ihrer kreativen Reise. Jack und ich hatten viele Gespräche über die unendlichen Möglichkeiten von TIDAL, und das hat mich noch mehr für die Zukunft der Plattform begeistert. Diese gemeinsame Vision begeistert mich noch mehr, dem Vorstand von Square beizutreten. Für viele wird diese Partnerschaft ein Game-Changer sein. Ich freue mich auf alles, was dieses neue Kapitel zu bieten hat!“ Seite 2 ► Seite 1 von 4



