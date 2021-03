asknet bekommt neuen CFO

Florent Guillomeau wird neuer Finanzvorstand von asknet Solutions. Er tritt seinen Posten zum 1. Juni an. Guillomeau folgt auf Jan Schulmeister, der am 31. Mai das Unternehmen verlassen wird. Der Aufsichtsart hat den Rücktritt von Schulmeister angenommen.Der neue Finanzchef hat in Deutschland, Frankreich, Ghana und Vietnam gearbeitet. Er hat Universtitätsabschlüsse aus Poitiers (Frankreich) und Kiel. Gearbeitet hat Guillomeau ...